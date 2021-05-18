На восстановление межнационального согласия в Крыму ушло уже семь млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как на полуострове восстанавливают историческую справедливость по отношению к национальным меньшинствам.

Сегодняшняя дата, 18 мая, в Крыму значится, как день памяти жертв депортации народов полуострова. В советские годы оттуда преимущественно в страны Средней Азии было выслано более 47 тысяч семей, часть из них погибла от голода и болезней, остальные смогли вернуться на родину лишь в начале 90-х годов.

Восстановить справедливость в отношении депортированных народов, в число которых входили крымские татары, болгары, греки, армяне и немцы, удалось лишь после возвращения полуострова в состав России в 2014 году и благодаря последовавшим за этим указу президента о поддержке, возрождении и развитии многонациональности Крыма.

Между тем глава республики Сергей Аксенов поделился успехами, которых удалось достичь за минувшие семь лет:

«Во исполнение Указа [президента] принята региональная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Общий объем финансирования программы за семь лет составил 7,3 миллиарда рублей, из них 5,8 миллиарда выделено на реализацию мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов Крыма»

Депортированным когда-то семьям и по сей день оказывают меры социальной поддержки, например, обеспечивают бесплатным жильем. Кроме того, изданы десятки книг на языках реабилитированных народов. Без внимания не оставляют национально-культурные автономии и СМИ.

Также Аксенов анонсировал окончание строительства Соборной мечети в Симферополе в ближайший год.