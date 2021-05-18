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18:51   18 Мая 2021
Весь мир

Байден пригрозил антипрививочникам расплатой

Байден пригрозил антипрививочникам расплатой

В обращении к американцам президент США Джо Байден призвал не игнорировать вакцинацию от коронавируса, пообещав, что антипрививочники «заплатят» за свою легкомысленность, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial. 

«Те, кто не вакцинирован, в конечном итоге, заплатят за это. Привитые будут по-прежнему защищены от тяжелых заболеваний, но другие могут и не быть, если они не вакцинированы», — сообщил Байден.

Также президент США призвал американцев к ответственности, подчеркнув, что вакцинированные граждане защищают не только себя, но и окружающих, снижая общий показатель случаев заражения вирусом COVID-19.

«Если непривитые будут вакцинированы, они защитят себя и других людей вокруг себя. Если они этого не сделают, в штатах с низкими показателями вакцинации может наблюдаться повышение этих показателей (случаи заражения COVID-19 -  прим. ред.)», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Байден снова вводит войска в Афганистан.

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#сша #байден

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