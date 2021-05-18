Крымский моряк рассказал, что делать в случае безосновательного ареста за рубежом

Общественница Мария Бутина и крымский моряк Максим Боднар на конференции Медиагруппы "Патриот" рассказали, что необходимо делать в случае необоснованного задержания за границей.

Общественница Мария Бутина и крымский моряк Максим Боднар на конференции Медиагруппы "Патриот" рассказали, что необходимо делать в случае необоснованного задержания за границей.

По словам Боднара, не стоит подписывать какие-либо документы, необходимо требовать позвонить. Таким образом моряк ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции. Бутина добавила, что сделала бы так же.

"Я сталкиваюсь с ситуацией, когда запрещают звонить, не дают, но есть конвенция, на практике этого не происходит, должны были предоставить переводчика", — подчеркнула общественница.

Боднар отметил, что ему предоставили специалиста лишь на суде, а до этого момента моряк верил, что все будет по закону. Однако Европа, Евросоюз и гуманизм представлены лишь на бумаге, добавил он.