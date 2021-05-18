ФАН ждет мотивировочное решение суда по иску Короткова

Очередное заседание по иску "Новой Газеты" к Федеральному агентству новостей (ФАН) прошло в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Очередное заседание по иску "Новой Газеты" к Федеральному агентству новостей (ФАН) прошло в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей представило материалы о связи журналиста издания Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. ФАН удалось найти документальное подтверждение того, что журналист "Новой газеты" сотрудничал с террористом ИГИЛ Шерзодом Хасановым. Кроме того, корреспондентам ФАН стало известно, что Денис Коротков рассекретил способы получения доступа к сведениям о служащих в российских ВС, что может быть потенциально опасным для каждого гражданина РФ.

Несмотря на предоставленные суду неоспоримые доказательства возможного сотрудничества Короткова с террористами и распространения потенциально опасных для россиян сведений, с вынесением приговора возникли существенные проблемы. Правоохранительные органы обязаны проводить самые тщательные проверки по таким статьям, как "Пособничество терроризму", поскольку дело в таких случаях идет о крайне длительном заключении под стражей.

Приостановление гражданского судебного процесса по такой причине также не предусмотрено законами Российской Федерации. Пока материал проверки сообщения о возможном преступлении Короткова еще находится у следователей СК РФ, ФАН ждет возбуждения уголовного дела по указанным фактам. До этого времени у судьи не может быть законной возможности в отсутствие обвинительного приговора признать оспариваемые положения действительными.

Итоговая резолюция суда призвала ФАН опровергнуть размещенные ранее материалы. Решение суда вступает в законную силу спустя 30 дней с момента вынесения его мотивировочной части, если оно не будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции. В настоящий момент юристы ФАН ждут момента, когда смогут получить мотивировочное решение суда и приступить к дальнейшим юридическим и процессуальным действиям.