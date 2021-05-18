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15:59   18 Мая 2021
Россия

В Якутии изменят статус региональной столицы, принятый десять лет назад

В Якутии изменят статус региональной столицы, принятый десять лет назад

Власти Якутии решили законодательно закрепить конкретные полномочия за администрацией региональной столицы. Для этого члены правительства, народные депутаты и представители Якутска разработали проект закона «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)». В ближайшие дни его рассмотрит глава региона Айсен Николаев

Согласно документу, за органами местного самоуправления закрепляется рад обязательств, таких как создание условий для развития инфраструктуры города, участие в разработки и реализации госпрограмм, сохранение исторического облика Якутска, а также качественное строительство и благоустройство на территории региональной столицы.

Отметим, последний раз закон о статусе столицы Республики Саха принимался в 2011 году.

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#законопроект #столица #якутск #республика саха

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