Глава Госдепа заявил, что США ожидают встречу Байдена и Путина в предстоящие недели

Вашингтон ожидает встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в предстоящие недели. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Вашингтон ожидает встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в предстоящие недели. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Госсекретарь США прокомментировал ожидания от саммита с российской стороной. По его словам, Вашингтон рассчитывает на проведение встречи в предстоящие недели. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее допустил, что саммит может состояться в Швейцарии.