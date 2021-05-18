15:21 18 Мая 2021Политика
Глава Госдепа заявил, что США ожидают встречу Байдена и Путина в предстоящие недели
Вашингтон ожидает встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в предстоящие недели. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Вашингтон ожидает встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в предстоящие недели. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Госсекретарь США прокомментировал ожидания от саммита с российской стороной. По его словам, Вашингтон рассчитывает на проведение встречи в предстоящие недели. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее допустил, что саммит может состояться в Швейцарии.