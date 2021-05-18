15:10 18 Мая 2021Происшествия
Стала известна личность возможного виновника ДТП на Волгоградском проспекте
После аварии на Волгоградском проспекте в Москве полицейские задержали 17-летнего студента МФЮА.
После аварии на Волгоградском проспекте в Москве полицейские задержали 17-летнего студента МФЮА.
Предполагаемым виновником ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, оказался студент первого курса столичного института. По предварительным данным, 17-летний молодой человек угнал автомобиль у отца, после чего совершил наезд на пешеходов.
Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в толпу пешеходов на Волгоградском проспекте, пишет РЕН ТВ. В результате случившегося пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.