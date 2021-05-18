Стала известна личность возможного виновника ДТП на Волгоградском проспекте

После аварии на Волгоградском проспекте в Москве полицейские задержали 17-летнего студента МФЮА.

После аварии на Волгоградском проспекте в Москве полицейские задержали 17-летнего студента МФЮА.

Предполагаемым виновником ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, оказался студент первого курса столичного института. По предварительным данным, 17-летний молодой человек угнал автомобиль у отца, после чего совершил наезд на пешеходов.

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в толпу пешеходов на Волгоградском проспекте, пишет РЕН ТВ. В результате случившегося пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.