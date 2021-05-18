В Архангельске власти продадут памятник архитектуры за один рубль

Не сумев восстановить усадьбу прошлого века после пожара самостоятельно, городские власти решили возложить эту миссию на плечи бизнеса.

Власти Архангельска планируют продать бизнесу памятник архитектуры прошлого века, известный в городе, как Дом Вальневой, за один рубль. Окончательное решение будет принято депутатами гордумы 26 мая.

В 2019 году в здании произошел пожар, с тех пор руководство города не могло найти средства на его восстановление. Именно поэтому принято решение отдать его за столь символическую сумму с обязательным условием сохранения и проведения реконструкции.

Отметим, дом был построен в 1912 году и вплоть до 2017-го являлся жилым. Расселение людей произошло из-за аварийного состояния — капитальный ремонт там не производили почти полвека. Согласно документации, вместе с помещениями площадью 500 квадратных метров мэрия отдаст и тысячу «квадратов» прилегающей к нем земли.