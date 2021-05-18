Биолог из США рассказал о случаях заражения "черной плесенью" на фоне COVID-19

Случаи заболевания "черной плесенью" после коронавируса впервые зафиксированы в России. Специалисты отмечают, что это происходит на фоне низкого иммунитета.

Случаи заболевания "черной плесенью" после коронавируса впервые зафиксированы в России. Специалисты отмечают, что это происходит на фоне низкого иммунитета.

Чтобы заразиться "черной плесенью" (мукормикоз) необходимо иметь ослабленный иммунитет, рассказала в беседе с "Лентой.ру" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она сообщила, что при лечении пациентов с COVID-19 применяют глюкокортикостероиды. Они отключают иммунную систему и могут подавить цитокиновый шторм.

По ее словам, когда человек выходит из больницы с ослабленным иммунитетом, он может случайно вдохнуть грибок, и таким образом, заболевание попадает в организм, пояснила специалист. Она отмечает, что мукормикоз чаще встречается в жарких странах с влажным климатом. Однако сообщила, что на влажном хлебе часто образуется черный грибок, плесень. Это и есть мукормикоз, дополнила эксперт.