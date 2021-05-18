«Опытный лицедей». Почему Эрдоган «проклял» Австрию за поддержку евреев

Власти Австрии поддержали Израиль в его конфликте с Палестиной, что вызвало резкую критику со стороны президента Турции. Эксперты считают, что буря эмоций временна, как и поддержка Эрдоганом палестинцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова оказался в центре политического скандала. Если осенью прошлого года он посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону «проветриться» у врачей и «лечить психику», то на этот раз обрушился с проклятиями на австрийское правительство в лице канцлера Себастьяна Курца.

Яблоком турецко-австрийского раздора стал обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной. В настоящее время заклятые враги обмениваются тысячами ракетных ударов, в результате которых, по последним данным, Иерусалим потерял десять человек, а сектор Газа — более 200.

Эксперты назвали выпады Эрдогана не чем иным, как выступлением опытного лицедея, который уже через неделю забудет старые обиды ради интеграции в Евросоюз. Под большим вопросом окажется и многолетняя поддержка Палестины со стороны турецкого лидера.

«Я проклинаю Австрию»

Своих симпатий Эрдоган никогда не скрывал. 14 мая турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством» и заявил, что Турция протестует против угнетения палестинцев с той же силой, с которой поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте.

«Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме», — передает слова Эрдогана издание Hurriyet.

Президент Турции добавил, что если не остановить агрессию Израиля немедленно, то буквально завтра «все окажутся мишенью этого дикого менталитета».

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «самого решительного осуждения» заслуживают «террористические атаки» против еврейского государства. Ответственность за них лежит на движении ХАМАС, контролирующим сектор Газа. В знак солидарности с Иерусалимом над зданиями администрации Курца и МИДа были подняты флаги Израиля.

«Мы солидарны с нашими израильскими партнерами. Поэтому сегодня мы подняли флаг на здании МИДа в Вене. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — говорилось в Twitter внешнеполитического ведомства.

FM #Schallenberg: „In the face of relentless rocket attacks on #Israel, we stand in solidarity with our Israeli partners. That is why we raised the ???????? flag at the MFA in Vienna today. Our support for Israel‘s security is unwavering.“ pic.twitter.com/TpUTYO2kSC — MFA Austria (@MFA_Austria) May 14, 2021

Реакция турецкого лидера на публичную поддержку Австрией Израиля не заставила себя ждать. На критику Эрдоган не поскупился:

«Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев».

Риторику Эрдогана разделил и замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, подчеркнувший, что страна всецело стоит на стороне Палестины. Это подтвердилось и отказом главы внешнеполитического ведомства Мохаммада Джавада Зарифа от визита в Вену.

«Шокирует и болезненно видеть флаг оккупационного режима, который за несколько дней жестоко убил десятки ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе много детей, над правительственными офисами в Вене. Мы стоим с Палестиной», — отметил Арагчи.

Сама же Австрия едкие замечания президента Турции охладила встречным обвинением и вызвала в МИД страны турецкого посла. Вена намекнула, что Анкара играет не последнюю роль в усилении палестино-израильской напряженности, причем подливает масла в огонь сам Эрдоган, констатировал министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер.

Впрочем, по мнению пресс-секретаря МИД Турции Танжу Бильгича, позиция Австрии в отношении турецкого лидера «далека от реальности». Поэтому австрийскому истеблишменту следует прекратить делать заявления, наносящие ущерб дипломатическим отношениям двух государств.

Меняет маски

Австрия стала не единственной страной, публично поддержавшей Иерусалим в вооруженном противостоянии. Как следует из Twitter премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, солидарность государству выразили 25 стран, среди которых — Австралия, Босния и Герцеговина, Бразилия, США, Чехия, Украина, Италия и другие.

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Власти Чехии, которые отказываются признавать независимость Палестины, распорядились временно заменить флаги Евросоюза на израильские над канцелярией главы государства, МИДа и других ведомств.

«Мои симпатии находятся на стороне Израиля», — заявил чешский президент Милош Земан в интервью радиостанции «Частота-1».

Также знамена Израиля появились над зданиями правительства Словении, парламента немецкой земли Гессен, офисом губернатора Нюрнберга и мэрией украинского Днепра.

Причина, по которой турецкий лидер решил сделать козлом отпущения именно Вену, куда более прозаична, нежели его высказывания, объяснил «Политике Сегодня» профессор Российского университета дружбы народов наук Юрий Почта. В странах Западной Европы Эрдогана то и дело критикуют за авторитаризм, за авантюристскую внешнюю политику, за подавление демократии.

«Эрдоган, как только может, использует всяческие аргументы, чтобы поставить на место европейцев и заявить о себе как независимом великом лидере большой страны», — говорит Юрий Почта.

Последние 15-20 лет Эрдоган яро защищает палестинцев, однако это не мешает ему проводить переговоры с Израилем, налаживая дипломатические отношения и развивая торговлю, обратил внимание собеседник издания.

«Мотивы поведения Эрдогана можно понять. У него несколько обликов. Один облик — замечательный НАТОвец. И здесь он полностью солидарен с западными странами о ценностях и продвижении блока на Восток. Но когда надо, он заявляет о том, что он антиимпериалист. Что он против всех империй — и США, и России, и ЕС, как союза крестоносцев, ненавидящих мусульман», — рассуждает Почта.

Политолог выразил уверенность, что конфликт между Австрией и Турцией погаснет так же быстро, как и разгорелся. Анкара до сих пор стоит в очереди на вступление в ЕС, а потому периодически будет вынуждена разделять его ценности.

«Нет, буквально через неделю он наденет другую маску. Он лицедей опытный, так что никаких разрывов дипотношений не будет, причем тут Австрия, действительно?» — подытожил собеседник агентства.

Справка ПС

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 10 мая после того, как израильский суд изъял дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Затем начались столкновения арабского населения и израильской полиции в Восточном Иерусалиме.

В ситуацию вмешалось движение ХАМАС. Это привело к взаимным ракетным обстрелам.