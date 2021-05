«Опытный лицедей». Почему Эрдоган «проклял» Австрию за поддержку евреев

Власти Австрии поддержали Израиль в его конфликте с Палестиной, что вызвало резкую критику со стороны президента Турции. Эксперты считают, что буря эмоций временна, как и поддержка Эрдоганом палестинцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова оказался в центре политического скандала. Если осенью прошлого года он посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону «проветриться» у врачей и «лечить психику», то на этот раз обрушился с проклятиями на австрийское правительство в лице канцлера Себастьяна Курца.

Яблоком турецко-австрийского раздора стал обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной. В настоящее время заклятые враги обмениваются тысячами ракетных ударов, в результате которых, по последним данным, Иерусалим потерял десять человек, а сектор Газа — более 200.

Эксперты назвали выпады Эрдогана не чем иным, как выступлением опытного лицедея, который уже через неделю забудет старые обиды ради интеграции в Евросоюз. Под большим вопросом окажется и многолетняя поддержка Палестины со стороны турецкого лидера.

«Я проклинаю Австрию»

Своих симпатий Эрдоган никогда не скрывал. 14 мая турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством» и заявил, что Турция протестует против угнетения палестинцев с той же силой, с которой поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте.

Президент Турции добавил, что если не остановить агрессию Израиля немедленно, то буквально завтра «все окажутся мишенью этого дикого менталитета».

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «самого решительного осуждения» заслуживают «террористические атаки» против еврейского государства. Ответственность за них лежит на движении ХАМАС, контролирующим сектор Газа. В знак солидарности с Иерусалимом над зданиями администрации Курца и МИДа были подняты флаги Израиля.

FM #Schallenberg: „In the face of relentless rocket attacks on #Israel, we stand in solidarity with our Israeli partners. That is why we raised the ???????? flag at the MFA in Vienna today. Our support for Israel‘s security is unwavering.“ pic.twitter.com/TpUTYO2kSC