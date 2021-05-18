Северная Македония высылает российского дипломата. Такое сообщение появилось в СМИ.

Северная Македония высылает российского дипломата. Такое сообщение появилось в СМИ.

Агентство Bloomberg сообщило о высылке российского дипломата из Северной Македонии. Латвия и Эстония в апреле выслали по одному сотруднику РФ. Литва отправила на родину двух дипломатических представителей. В МИД России пообещали ответить на высылку своих граждан.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о недопустимости введения односторонних ограничительных мер.