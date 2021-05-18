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14:45   18 Мая 2021
Общество

Работа ЦДМ приостановлена из-за нарушения санитарных мер по COVID-19

Работа ЦДМ приостановлена из-за нарушения санитарных мер по COVID-19

Работа детского магазина на Лубянке в Москве временно прекращена из-за выявленных нарушений санитарных правил. Об этом во вторник рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Сейчас ведомство инициировало административное расследование в адрес руководства площадки на фоне выявления нарушений обязательных требований, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Как передает телеканал "360", причиной принятия таких мер стала встреча с актерами фильма "Майор Гром" на прошлой неделе.

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#москва #коронавирус #цдм

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