Работа ЦДМ приостановлена из-за нарушения санитарных мер по COVID-19

Работа детского магазина на Лубянке в Москве временно прекращена из-за выявленных нарушений санитарных правил. Об этом во вторник рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Работа детского магазина на Лубянке в Москве временно прекращена из-за выявленных нарушений санитарных правил. Об этом во вторник рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Сейчас ведомство инициировало административное расследование в адрес руководства площадки на фоне выявления нарушений обязательных требований, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Как передает телеканал "360", причиной принятия таких мер стала встреча с актерами фильма "Майор Гром" на прошлой неделе.