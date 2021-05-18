Реальные доходы россиян упали до рекордно низкого уровня

Основной причиной стала пандемия коронавируса, а также ряд масштабных экономических кризисов.

Реальные доходы россиян рухнули до уровня 2009 года, данные приведены в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

Причиной продолжительного снижения доходов эксперты видят в кризисе из-за пандемии коронавируса, который обрушился на уже несколько лет находившуюся в стагнации экономику.

«В наиболее пострадавших отраслях экономики России, включая отели и рестораны, количество рабочих мест заметно сократилось, и работникам пришлось согласиться с сокращением заработной платы. Сократились доходы от предпринимательской деятельности, в частности, резко упали доходы владельцев малого бизнеса», — гласит отчет.

Согласно исследованию, доходы россиян снизились более, чем на 4% в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Однако, эксперты отметили, что всплеска бедности в стране не произошло благодаря выплатам от государства.

Исследователи полагают, что России еще предстоит столкнуться с ощутимой волной банкротств из-за моратория на объявление банкротства, а также ряда мер по субсидированию государственного сектора. Однако нужно брать в расчет факт об увеличении количества доступных рабочих мест и заработной плате в фармацевтической отрасли и курьерской службе.

Ранее в апреле 2021 года Росстат представил данные, согласно которым количество бедных в России сократилось на 9,2%.