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14:39   18 Мая 2021
Политика

Историк Тепикин раскрыл роль Арктического совета в подготовке встречи Путина и Байдена

Историк Тепикин раскрыл роль Арктического совета в подготовке встречи Путина и Байдена

Кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин считает российско-американский саммит на высоком уровне весьма вероятным событием.

Тепикин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей поделился мыслями о политическом противостоянии России с Западом и о возможных переговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

"Способен ли Запад наконец-то пойти навстречу России? В Белом доме уже говорят о целесообразности встречи президентов Байдена и Путина", — заметил Тепикин.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в рамках Арктического совета. По словам Тепикина, именно там может решится вопрос о русско-американском саммите.

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