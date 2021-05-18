В Волгограде восемь тысяч человек уже поддержали перевод стрелок на час вперед

В регионе на прошлой неделе открылись точки сбора подписей за референдум о смене часового пояса.

За четыре дня активистам из Волгограда удалось собрать почти четверть необходимых подписей для проведения в регионе референдума о смене часового пояса. По словам инициаторов голосования, опубликованным сегодня изданием «Комсомольская правда», идею о переводе стрелок на час вперед поддержали уже восемь тысяч волгоградцев.

Однако несмотря на бодрое начало, волонтеры уже отмечают спад активности населения, объясняя это недостатком пиара подписной кампании.

«От граждан было перечислено около 100 тысяч рублей, из которых 12 тысяч были переведены с нарушением закона о референдуме и, соответственно, будут возвращены отправителям», — отметили активисты.

Средства уходят на печать бланков и обеспечение работы почти 20 пунктов сбора подписей по всей области. Отметим, по закону у инициаторов референдума есть 30 дней на то, чтобы собрать 40,2 тысячи сторонников. Если цель будет достигнута, правительство одобрит проведение голосования, и президент назначит его дату.