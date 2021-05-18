Харьковчанка с детьми выкинула украинские паспорта в траву

Женщина из Харькова выбросила украинский паспорт. Вслед за ней в траву документы выкинули ее дети.

Женщина из Харькова выбросила украинский паспорт. Вслед за ней в траву документы выкинули ее дети.

Жительница из Харькова пошла на радикальный шаг из-за отказа украинской стороны в вылете в Стамбул. Она вместе с детьми не смогла покинуть Незалежную из-за "определенных причин украинского законодательства". Женщина дважды покупала новые билеты, но отправиться на отдых так и не смогла.

После харьковчанка выкинула украинский паспорт в траву. Ее примеру последовали дети, выкрикивая ругательства в адрес государства.

"Украина, иди-ка ты в **** Пошла ты в ****", — говорили дети.

Ранее девушки из Украины спровоцировали скандал в Турции, передает сайт 360.tv. Женщин засняли обнаженными на яхте, что стало поводом для разбирательств в полиции.