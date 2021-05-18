Кожемяко «сбросил хвост». Мэр Владивостока поплатился креслом за прошлогодний снег

Олег Гуменюк уходит со своего поста по рекомендации губернатора Кожемяко и полпреда Трутнева.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. Управленцу не хватило «энергии, опыта и эффективности», чтобы обуздать ледяные дожди и растущие цены на бензин, посчитал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Накануне он прибыл в город воинской славы с визитом, посетил местные стройки, осмотрел детский технопарк, а после непродолжительной экскурсии побеседовал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. С ним же Трутнев и принял «консолидированное решение» об отставке мэра, пишет Гуменюк в своем Instagram:

«Хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города».

Из прощальной речи городского главы можно предположить, что с «консолидированным решением» Трутнева и Кожемяко он не согласен. Иначе зачем напоминать о том, что за несколько лет администрация Владивостока «сделала немало» и оставила «задел», с которым преемнику Гуменюка работать будет куда проще.

У приморского губернатора другое мнение об управленческой эффективности мэра. По словам Кожемяко, работа Гуменюка не удовлетворяет ни местных жителей, ни краевую власть. «Качественных изменений» во Владивостоке не наблюдается, а деньги, выделяемые Москвой, тратятся на мелкие и незначительные работы.

Кожемяко заверил полпреда, что «если дальше так продолжать, то толку не будет». Аргументы губернатора Трутнев оспаривать не стал:

«Я только могу с вами согласиться. Мы с вами эту тему уже обсуждали, я тогда согласился с вашей позицией не торопиться, но сейчас если вы пришли к тем же самым выводам, конечно, надо принимать решение».

И не друг, и не враг

Отставка Гуменюка уже не раз обсуждалась на самых разных уровнях. Telegram-каналы еще в начале весны сообщали, что в вопросе увольнения мэра Владивостока «счет идет на дни».

Счет, судя по нынешним событиям, затянулся на несколько месяцев, а проблем в городе меньше не стало. Как писали авторы Telegram-канала «Незыгарь», в деятельности мэра прослеживалась «управленческая импотенция» в части ликвидации последствий ледяного дождя в ноябре 2020 года.

Гуменюку также ставили в вину и плачевное состояние дорог, и антикоррупционные аресты в местной мэрии, и даже случай суицида среди чиновников (в конце февраля врио начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков был найден мертвым на своем рабочем месте).

Экспертное сообщество, впрочем, не склонно вешать всех собак на мэра. В аналитических материалах приморских политологов фамилия губернатора Кожемяко всегда стоит впереди Гуменюка — глава региона является ставленником мэра, вместе они работали в Амурской области.

«Губернатор виноват в проблемах Владивостока не меньше, чем Гуменюк. Чувствуя нарастающее давление вокруг своего протеже, Кожемяко как ящерица, которую схватили за хвост, решил сбросить этот хвост, пожертвовав Гуменюком», — пишут эксперты.

Всего несколько месяцев назад такой же «счет на дни» пророчили самому господину Кожемяко из-за того, что регион не справлялся с «ледовым коллапсом». Политологи утверждали, что губернатор уже «оттанцевал свое» и не задержится в кресле главы Приморья. С того момента управленцу удалось переключить внимание общественности и СМИ на фигуру Гуменюка.

Кожемяко и Трутнев уже обсуждали отставку главы Владивостока. Полпред приезжал в столицу Приморья в феврале. Именно тогда были опубликованы свежие данные от «Восточного центра государственного планирования». Специалисты отмечали 20-процентный спад индекса промышленного производства в Приморье.

Даже на этом фоне отставку Гуменюка стоит рассматривать отдельно от успехов и неудач приморского губернатора, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян. В конце концов, градоначальника критиковал и сам Юрий Трутнев.

«В городе [Владивостоке] существует вполне "ритуальный" и понятный всем набор проблем, вроде дорожной инфраструктуры или ликвидации последствий ледяного дождя, — объясняет Кирьян. — Эти проблемы решались, но очень медленно, что, мягко говоря, удивительно, ведь город располагает ресурсами и не имеет проблем со средствами в бюджете. Претензии по тому же ледяному дождю высказывались Гуменюку несколько раз. К тому же Приморье — это территория, где за неучет мнения граждан следует реакция этих самых граждан».

Трутнев очно критиковал Гуменюка в октябре 2019 года. Тогда полпред на камеры отчитал городского главу за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Из уст Олега Кожемяко не раз звучали угрозы «принять меры» в отношении мэра, если тот не займется благоустройством Владивостока всерьез. В конце марта Гуменюк пообещал, что решит проблемы «в течение месяца».