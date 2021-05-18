Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:09   18 Мая 2021
Россия

Кожемяко «сбросил хвост». Мэр Владивостока поплатился креслом за прошлогодний снег

Кожемяко «сбросил хвост». Мэр Владивостока поплатился креслом за прошлогодний снег

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. Управленцу не хватило «энергии, опыта и эффективности», чтобы обуздать ледяные дожди и растущие цены на бензин, посчитал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Накануне он прибыл в город воинской славы с визитом, посетил местные стройки, осмотрел детский технопарк, а после непродолжительной экскурсии побеседовал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. С ним же Трутнев и принял «консолидированное решение» об отставке мэра, пишет Гуменюк в своем Instagram:

«Хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города».

Prt Scrn Instagram.com

Из прощальной речи городского главы можно предположить, что с «консолидированным решением» Трутнева и Кожемяко он не согласен. Иначе зачем напоминать о том, что за несколько лет администрация Владивостока «сделала немало» и оставила «задел», с которым преемнику Гуменюка работать будет куда проще.

У приморского губернатора другое мнение об управленческой эффективности мэра. По словам Кожемяко, работа Гуменюка не удовлетворяет ни местных жителей, ни краевую власть. «Качественных изменений» во Владивостоке не наблюдается, а деньги, выделяемые Москвой, тратятся на мелкие и незначительные работы.

Кожемяко заверил полпреда, что «если дальше так продолжать, то толку не будет». Аргументы губернатора Трутнев оспаривать не стал:

«Я только могу с вами согласиться. Мы с вами эту тему уже обсуждали, я тогда согласился с вашей позицией не торопиться, но сейчас если вы пришли к тем же самым выводам, конечно, надо принимать решение».

Владивосток-2021: отставка Гуменюка, или При чем тут глава Приморья

И не друг, и не враг

Отставка Гуменюка уже не раз обсуждалась на самых разных уровнях. Telegram-каналы еще в начале весны сообщали, что в вопросе увольнения мэра Владивостока «счет идет на дни».

Счет, судя по нынешним событиям, затянулся на несколько месяцев, а проблем в городе меньше не стало. Как писали авторы Telegram-канала «Незыгарь», в деятельности мэра прослеживалась «управленческая импотенция» в части ликвидации последствий ледяного дождя в ноябре 2020 года.

Гуменюку также ставили в вину и плачевное состояние дорог, и антикоррупционные аресты в местной мэрии, и даже случай суицида среди чиновников (в конце февраля врио начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков был найден мертвым на своем рабочем месте).

Экспертное сообщество, впрочем, не склонно вешать всех собак на мэра. В аналитических материалах приморских политологов фамилия губернатора Кожемяко всегда стоит впереди Гуменюка — глава региона является ставленником мэра, вместе они работали в Амурской области.

«Губернатор виноват в проблемах Владивостока не меньше, чем Гуменюк. Чувствуя нарастающее давление вокруг своего протеже, Кожемяко как ящерица, которую схватили за хвост, решил сбросить этот хвост, пожертвовав Гуменюком», — пишут эксперты.

Всего несколько месяцев назад такой же «счет на дни» пророчили самому господину Кожемяко из-за того, что регион не справлялся с «ледовым коллапсом». Политологи утверждали, что губернатор уже «оттанцевал свое» и не задержится в кресле главы Приморья. С того момента управленцу удалось переключить внимание общественности и СМИ на фигуру Гуменюка.

Владивосток-2021: отставка Гуменюка, или При чем тут глава Приморья

Кожемяко и Трутнев уже обсуждали отставку главы Владивостока. Полпред приезжал в столицу Приморья в феврале. Именно тогда были опубликованы свежие данные от «Восточного центра государственного планирования». Специалисты отмечали 20-процентный спад индекса промышленного производства в Приморье.

Даже на этом фоне отставку Гуменюка стоит рассматривать отдельно от успехов и неудач приморского губернатора, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян. В конце концов, градоначальника критиковал и сам Юрий Трутнев.

«В городе [Владивостоке] существует вполне "ритуальный" и понятный всем набор проблем, вроде дорожной инфраструктуры или ликвидации последствий ледяного дождя, — объясняет Кирьян. — Эти проблемы решались, но очень медленно, что, мягко говоря, удивительно, ведь город располагает ресурсами и не имеет проблем со средствами в бюджете. Претензии по тому же ледяному дождю высказывались Гуменюку несколько раз. К тому же Приморье — это территория, где за неучет мнения граждан следует реакция этих самых граждан».

Трутнев очно критиковал Гуменюка в октябре 2019 года. Тогда полпред на камеры отчитал городского главу за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Из уст Олега Кожемяко не раз звучали угрозы «принять меры» в отношении мэра, если тот не займется благоустройством Владивостока всерьез. В конце марта Гуменюк пообещал, что решит проблемы «в течение месяца».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #владивосток #приморский край #кожемяко #гуменюк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров