Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик ушел гулять с бродягой и его собакой

Ребенок, которого считали пропавшим, нашелся в родном Нижнем Новгороде. Оказалось, что мальчик ушел гулять по городу с незнакомым ему бродягой.

Ребенок, которого считали пропавшим, нашелся в родном Нижнем Новгороде. Оказалось, что мальчик ушел гулять по городу с незнакомым ему бродягой.

Поисковая операция, объявленная в Нижнем Новгороде после пропажи дошкольника, завершилась. Выяснилось, что мальчик не пропал, а ушел гулять с 35-летним бездомным горожанином, сообщает местный СК РФ.

Мужчину допросили, где он рассказал, что познакомился с ребенком на детской площадке. Юный нижегородец захотел погулять с собакой бродяги, и взрослый предложил ему встретиться на следующий день. В назначенное время мальчик и бездомный увиделись в том же месте и пошли гулять по городу.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в понедельник утром прямо с детской площадки в центре Нижнего Новгорода. При этом мальчика неоднократно видели живым и здоровым на городских камерах видеонаблюдения.