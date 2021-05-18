13:52 18 Мая 2021Политика
Кремль: у Путина не будет полноценного летнего отпуска
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин не сможет полноценно провести летний отпуск.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин не сможет полноценно провести летний отпуск.
Песков в разговоре с журналистами напомнил, что российский лидер не может отказаться от участия в регулярных рабочих мероприятиях и конкретных планов на отпуск у Путина нет.
"Как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", — сказал Песков.
Он добавил, что не располагает информацией о планах Владимира Путина по посещению тех или иных мест.