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13:36   18 Мая 2021
Политика

Песков прокомментировал возобновление сотрудничества между СВР и MI6

Песков прокомментировал возобновление сотрудничества между СВР и MI6

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о начале переписки между главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и его британским коллегой из MI6.

По его словам, прекращение сотрудничества на уровне спецслужб было инициировано не российской стороной. Песков также отметил, что такое взаимодействие входит в интересы обеих сторон.

Ранее Нарышкин заявил, что начал вести переписку с коллегой из Британии. Кроме того, глава СВР выразил надежду на личную встречу с ним.

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#песков #свр #mi6

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