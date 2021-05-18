Песков прокомментировал возобновление сотрудничества между СВР и MI6

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о начале переписки между главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и его британским коллегой из MI6.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о начале переписки между главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и его британским коллегой из MI6.

По его словам, прекращение сотрудничества на уровне спецслужб было инициировано не российской стороной. Песков также отметил, что такое взаимодействие входит в интересы обеих сторон.

Ранее Нарышкин заявил, что начал вести переписку с коллегой из Британии. Кроме того, глава СВР выразил надежду на личную встречу с ним.