Кремль: системной работы по признанию СМИ иноагентами не ведется
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российский Минюст не ведет системную работу по признанию иноагентами* тех или иных СМИ.
Песков в беседе с журналистами заявил, что Министерство юстиции РФ при внесении СМИ в реестр иноагентов действует в строгом соответствии с законом.
"Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации", — сказал Песков.
Ранее Минюст внес издание VTimes (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в реестр иноагентов. СМИ запустили экс-сотрудники "Ведомостей", покинувшие редакцию после смены руководства.
* Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.