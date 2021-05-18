Президент России Владимир Путин проведет несколько международных встреч в Сочи на следующей неделе. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин проведет несколько международных встреч в Сочи на следующей неделе. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства проведет несколько встреч в Сочи. Визит главы Киргизии Садыра Жапарова подтвержден, добавил представитель Кремля. Переговоры с Белоруссией на высшем уровне прорабатываются, уточнил Песков на брифинге во вторник.