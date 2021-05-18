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13:28   18 Мая 2021
Политика

Путин в Сочи проведет несколько международных встреч

Путин в Сочи проведет несколько международных встреч

Президент России Владимир Путин проведет несколько международных встреч в Сочи на следующей неделе. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства проведет несколько встреч в Сочи. Визит главы Киргизии Садыра Жапарова подтвержден, добавил представитель Кремля. Переговоры с Белоруссией на высшем уровне прорабатываются, уточнил Песков на брифинге во вторник.

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