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14:16   18 Мая 2021
Россия

В Саратове очередной министр ушел в отставку «по собственному желанию»

В Саратове очередной министр ушел в отставку «по собственному желанию»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку главу Министерства финансов Вадима Ойкина, сообщили сегодня в официальном Telegram-канале правительства. Согласно документу, покинул пост министр по собственному желанию.

«Исполнение обязанностей министра финансов области возложено на первого заместителя министра финансов Бегинину Ирину Сергеевну», — сообщили в правительстве.

Отметим, в начале года губернатор понизил Ойкина в должности, сняв с него полномочия первого заместителя председателя регионального правительства и оставив только в должности министра финансов.

В Саратове очередной министр ушел в отставку «по собственному желанию»

Ранее глава региона сделал выговор чиновнику за то, что в больницы в период осенней волны коронавируса не были вовремя доставлены аппараты КТ. По подсчетам, из-за этого жители были вынуждены переплатить за услугу 60 млн рублей в частных клиниках.

Кроме того, в ноябре прошлого года работу Ойкина раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков. По его словам, по вине уже бывшего министра финансов сорвалась передача ряда региональных трасс в федеральную собственность. Тогда Панков заявил, что отсутствие человека на должности лучше, чем «те, кто на этой должности вредит».

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#россия #министр финансов #увольнение #саратовская область

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