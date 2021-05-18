В Москве утвердили проект продления синей ветки метро в район Гольяново

Синюю ветку московского метрополитена планируют продлить в район Гольяново. Соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Синюю ветку московского метрополитена планируют продлить в район Гольяново. Соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Новая конечная станция "Гольяново" будет расположена в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. По словам градоначальника. это позволит сократить среднее время поездок по городу почти на 20 минут.

Таким образом нагрузка на станцию метро "Щелковская" снизится примерно на 25%. Отмечается, что автобусную остановку "Уссурийская улица, 4" перенесут ближе к выходу из столичной подземки.