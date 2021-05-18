Песков дал совет гражданам, потерявшим работу за регистрацию на сайте Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об увольнениях граждан за регистрацию на сайте арестованного блогера Алексея Навального.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об увольнениях граждан за регистрацию на сайте арестованного блогера Алексея Навального.

По его словам, в подобных случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что команда Навального запустила сайт в поддержку блогера. Россиянам предлагалось пройти на нем регистрацию. Позже база данных оказалась в Сети.