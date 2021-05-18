«Единая Россия» присматривается к Донбассу

Оценили шансы партии власти завоевать голоса обладателей российских паспортов в ДНР и ЛНР на осенних выборах в Госдуму.

В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму партия «Единая Россия» включилась в борьбу за голоса обладателей российских паспортов на территориях непризнанных республик Донбасса. Неделей ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак побывал в Донецке, где поучаствовал в открытии памятника героям ДНР.

Итогом поездки Турчака стало соглашение с Союзом добровольцев Донбасса (СДД), благодаря которому члены СДД смогут участвовать в праймериз «Единой России» и выставлять кандидатуры на выборы всех уровней, в том числе баллотироваться в Госдуму.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах <...> Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.

Лидер СДД, бывший председатель совета министров ДНР Александр Бородай и другие функционеры народной республики уже заявились на внутреннее голосование «Единой России». Бородай объяснил решение присоединиться к ЕР «особым долгом» перед Владимиром Путиным за сохранение ДНР и ЛНР в 2014 году. Он выдвинулся по партийному списку от Ростовской области.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» допустил, что борьба российских партий за влияние в Донбассе закончилась. «Единая Россия», по его мнению, предложила тамошним жителям стратегию мирного неба, стабильность и предсказуемость в отличие от воинственного антиукраинского вектора новоиспеченного эсера, экс-советника главы ДНР Захара Прилепина.

«Озвученный единороссами месседж в корне отличается от стратегии партизанской войны, акцент на которую регулярно делает очарованный военной романтикой один из лидеров эсеров Захар Прилепин», — полагает Баширов.

Сам Прилепин отреагировал на включение «Единой России» в политическую борьбу в Донбассе со скепсисом, предположив в комментарии «Политике Сегодня», что партия власти претендует в первую очередь не на голоса, а на лидерство в патриотической повестке.

«У ЕР нет никакой методологии по проведению выборов в ЛДНР, и вряд ли будет. Им и не надо. Они застолбили за собой регион не для того, чтоб там выборы проводить, а чтоб в предвыборной риторике быть самыми главными патриотами. В любом случае, для жителей Донбасса - это благо. Они за семь лет единороссов видели только по телевизору, хоть познакомятся. Пусть с них берут и требуют побольше всего, у них этого всего много», — сказал Прилепин.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Политикой Сегодня» вторил Прилепину в том, что единороссы обозначили интерес к избирательным правам жителей Донбасса только в преддверии выборов. Как подчеркнул собеседник, ЕР произвела определенный эффект благодаря поддержке федеральных каналов, однако партия власти никак не проявляла себя там с 2014 года в отличие от КПРФ:

«Эту работу мы ведем все эти долгие военные почти семь лет. Все наше отличие в том, что эти [ЕР] только кинулись один раз, сразу во всех утюгах появились “турчаки”, а мы этим занимаемся, ежемесячно отправляя [гуманитарные] конвои».

Леонид Калашников сомневается, что упомянутые Турчаком полмиллиона новых граждан РФ воспользуются своим избирательным правом в сложившихся условиях: непризнанный статус ЛДНР не позволяет открывать на территории республик участковые избирательные комиссии.

«Предлагают поехать в Ростовскую область и проголосовать там, хотя мы предлагали и почте можно было, и по электронному, по-разному можно было бы придумать — вон в Америке чего только не напридумывали. Отказались напрочь. Езжайте, голосуйте в Ростове. А в Ростове проголосует не больше, вот увидите — по аналогии с Конституцией будет, не больше 15 тысяч человек. Вот и все. Один пиар», — убежден Калашников.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По данным МВД РФ, в мае 2021 года этой возможностью воспользовались почти 530 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В ведомстве отметили, что работа по приему граждан ЛНР и ДНР в российское гражданство продолжается.