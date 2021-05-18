Шри-Ланка получит партию российской вакцины "Спутник V" к 25 мая

Партию российской вакцины "Спутник V" доставят на Шри-Ланку к 24 мая, сообщил глава местного минздрава Чанна Джаясумана.

Партию российской вакцины "Спутник V" доставят на Шри-Ланку к 24 мая, сообщил глава местного минздрава Чанна Джаясумана.

Первая партия препарата прибыла в государство еще 4 мая. В начале марта Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V".

Данная российская вакцина против COVID-19 одобрена уже в 64 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире среди других препаратов.