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13:00   18 Мая 2021
Общество

Шри-Ланка получит партию российской вакцины "Спутник V" к 25 мая

Шри-Ланка получит партию российской вакцины "Спутник V" к 25 мая

Партию российской вакцины "Спутник V" доставят на Шри-Ланку к 24 мая, сообщил глава местного минздрава Чанна Джаясумана.

Первая партия препарата прибыла в государство еще 4 мая. В начале марта Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V".

Данная российская вакцина против COVID-19 одобрена уже в 64 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире среди других препаратов.

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#шри-ланка #коронавирус #Спутник V

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