В жилой дом к Виталию Кличко пришли силовики с оружием. В это время мэр Киева находился на уличной тренировке.

В жилой дом к Виталию Кличко пришли силовики с оружием. В это время мэр Киева находился на уличной тренировке.

Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в подъезд рано утром. Они устроили штурм в другой квартире. Кличко утверждает, что его соседи работают в театре, а оперативные мероприятия его не касаются.

Ранее масштабные обыски состоялись в офисах нескольких коммунальных и коммерческих предприятий Киева и в администрации города.