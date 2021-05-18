Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:56   18 Мая 2021
Происшествия

Силовики нагрянули с обысками в подъезд дома Виталия Кличко

Силовики нагрянули с обысками в подъезд дома Виталия Кличко

В жилой дом к Виталию Кличко пришли силовики с оружием. В это время мэр Киева находился на уличной тренировке.

Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в подъезд рано утром. Они устроили штурм в другой квартире. Кличко утверждает, что его соседи работают в театре, а оперативные мероприятия его не касаются.

Ранее масштабные обыски состоялись в офисах нескольких коммунальных и коммерческих предприятий Киева и в администрации города.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#силовики #кличко #обыски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров