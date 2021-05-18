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12:53   18 Мая 2021
Политика

Песков не стал исключать возможность встречи Путина и Лукашенко в мае

Песков не стал исключать возможность встречи Путина и Лукашенко в мае

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, переговоры лидеров государств могут состояться до конца мая. Работа по организации мероприятия идет, резюмировал он.

Ранее Песков также прокомментировал сообщения СМИ о возможной встрече Путина с президентом США Джо Байденом в Швейцарии. Представитель Кремля отметил, что никаких новых данных по этому поводу по-прежнему нет.

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#путин #песков #лукашенко

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