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12:53   18 Мая 2021
Политика

Песков назвал "Единую Россию" главной политсилой в стране

Песков назвал "Единую Россию" главной политсилой в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает партию "Единая Россия" главной политической силой в государстве.

По его словам, Кремль следит за рейтингом политического объединения. Он прокомментировал информацию о готовности лишь 15% москвичей проголосовать за ЕР, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье.

Различные рейтинги публикуются постоянно. Кремль их анализирует, однако "Единая Россия" остается главной политсилой, добавил Песков.

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#песков #кремль #единая россия

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