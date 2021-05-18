Песков назвал "Единую Россию" главной политсилой в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает партию "Единая Россия" главной политической силой в государстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает партию "Единая Россия" главной политической силой в государстве.

По его словам, Кремль следит за рейтингом политического объединения. Он прокомментировал информацию о готовности лишь 15% москвичей проголосовать за ЕР, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье.

Различные рейтинги публикуются постоянно. Кремль их анализирует, однако "Единая Россия" остается главной политсилой, добавил Песков.