12:53 18 Мая 2021Политика
Песков назвал "Единую Россию" главной политсилой в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает партию "Единая Россия" главной политической силой в государстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает партию "Единая Россия" главной политической силой в государстве.
По его словам, Кремль следит за рейтингом политического объединения. Он прокомментировал информацию о готовности лишь 15% москвичей проголосовать за ЕР, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье.
Различные рейтинги публикуются постоянно. Кремль их анализирует, однако "Единая Россия" остается главной политсилой, добавил Песков.