Прокуратура отстранила двух депутатов из Омской области за сокрытие доходов

Народные избранники не предоставили декларацию о доходах и имуществе даже по требованию прокуратуры.

В поселке Красноусово Омской области два депутата сельсовета лишились мандатов из-за того, что не захотели предоставить отчетность о доходах и имуществе. Речь идет об Оксане Залуцкой и Любови Полоухиной, избранных в сентябре 2020 года, сообщает портал «СуперОмск».

По закону, подать декларации за 2020 год народные избранники были обязаны в течение четырех месяцев с момента возникновения полномочий, но не сделали этого даже после предупреждения прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес председателя сельсовета направлено представление об их устранении, однако депутаты отказались предоставлять соответствующие сведения», — сообщили в надзорном органе.

Полномочия депутатов Красноусовского сельсовета прекращены досрочно с формулировкой «в связи с утратой доверия».