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14:17   18 Мая 2021
Россия

Прокуратура отстранила двух депутатов из Омской области за сокрытие доходов

Прокуратура отстранила двух депутатов из Омской области за сокрытие доходов

В поселке Красноусово Омской области два депутата сельсовета лишились мандатов из-за того, что не захотели предоставить отчетность о доходах и имуществе. Речь идет об Оксане Залуцкой и Любови Полоухиной, избранных в сентябре 2020 года, сообщает портал «СуперОмск».

По закону, подать декларации за 2020 год народные избранники были обязаны в течение четырех месяцев с момента возникновения полномочий, но не сделали этого даже после предупреждения прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес председателя сельсовета направлено представление об их устранении, однако депутаты отказались предоставлять соответствующие сведения», — сообщили в надзорном органе.

Полномочия депутатов Красноусовского сельсовета прекращены досрочно с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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#прокуратура #депутаты #омская область #лишение мандата

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