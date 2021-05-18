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12:43   18 Мая 2021
Политика

Песков призвал журналистов не гадать о месте встречи Путина и Байдена

Песков призвал журналистов не гадать о месте встречи Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, никакой конкретики о месте проведения российско-американского саммита нет.

"По-прежнему нечего сообщить. Не гадайте на кофейной гуще. Когда определится — сообщим", — ответил он журналистам во время пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Швейцария может стать площадкой для переговоров глав государств. Однако никто из официальных лиц это сообщение не подтвердил.

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#путин #песков #байден

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