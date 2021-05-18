Совбез Белоруссии будет принимать решения посредством тайного голосования

Решения Совета Безопасности Белоруссии будут приниматься с помощью тайного голосования, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Решения Совета Безопасности Белоруссии будут приниматься с помощью тайного голосования, заявил глава государства Александр Лукашенко.

По его словам, после избрания нового президента Белоруссии декрет о передаче полномочий главы государства Совбезу будет отменен, сообщила БелТА.

Ранее Лукашенко поручил разработать новое положение, которое регламентирует деятельность Совбеза страны в рамках принятого ранее декрета, предусматривающего передачу президентских полномочий в случае гибели лидера страны.