12:35 18 Мая 2021Политика
Совбез Белоруссии будет принимать решения посредством тайного голосования
Решения Совета Безопасности Белоруссии будут приниматься с помощью тайного голосования, заявил глава государства Александр Лукашенко.
Решения Совета Безопасности Белоруссии будут приниматься с помощью тайного голосования, заявил глава государства Александр Лукашенко.
По его словам, после избрания нового президента Белоруссии декрет о передаче полномочий главы государства Совбезу будет отменен, сообщила БелТА.
Ранее Лукашенко поручил разработать новое положение, которое регламентирует деятельность Совбеза страны в рамках принятого ранее декрета, предусматривающего передачу президентских полномочий в случае гибели лидера страны.