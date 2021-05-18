Музыкант Франко Баттиато умер в своей сицилийской резиденции

Известный музыкант Франко Баттиато скончался в Италии на 77-м году жизни, пишет газета La Repubblica.

Известный музыкант Франко Баттиато скончался в Италии на 77-м году жизни, пишет газета La Repubblica.

Журналисты узнали о смерти композитора от его родственников. Они рассказали, что Баттиато ушел из жизни во время отдыха в своей резиденции на Сицилии. Похороны известного итальянского музыканта пройдут в частном порядке.

Последнее время Баттиато практически не выходил из дома, пишет La Repubblica. Его самочувствие резко ухудшилось после инцидента, который произошел в 2017 году. Тогда музыкант получил перелом бедра в результате несчастного случая и из-за долгого восстановления отменил часть концертов.