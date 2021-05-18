12:25 18 Мая 2021Политика
Рябков раскрыл возможное место встречи Путина и Байдена
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, где могут состояться переговоры президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, где могут состояться переговоры президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, Швейцария выступает в качестве одной из возможных площадок для организации российско-американского саммита.
"Может быть, в Швейцарии, а может быть, и не в Швейцарии. Пока не договорились ни о времени, ни о месте", — сказал он.
Кроме того, дипломат добавил, что сейчас в Кремле анализируют отношение США к текущей повестке дня.