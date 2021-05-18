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12:25   18 Мая 2021
Политика

Рябков раскрыл возможное место встречи Путина и Байдена

Рябков раскрыл возможное место встречи Путина и Байдена

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, где могут состояться переговоры президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, Швейцария выступает в качестве одной из возможных площадок для организации российско-американского саммита.

"Может быть, в Швейцарии, а может быть, и не в Швейцарии. Пока не договорились ни о времени, ни о месте", — сказал он.

Кроме того, дипломат добавил, что сейчас в Кремле анализируют отношение США к текущей повестке дня.

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#путин #байден #рябков

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