12:11 18 Мая 2021Политика
Шестаков назначен на пост врио главы Владивостока
Врио главы Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков.
Врио главы Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков.
Ранее стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил об уходе в отставку. Соответствующее решение было принято полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.
Глава региона отметил, что Гуменюк не справляется с поставленными задачами. По словам Кожемяко, в городе не происходит качественных изменений, несмотря на выделяемые средства.