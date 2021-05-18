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12:11   18 Мая 2021
Политика

Шестаков назначен на пост врио главы Владивостока

Шестаков назначен на пост врио главы Владивостока

Врио главы Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков.

Ранее стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил об уходе в отставку. Соответствующее решение было принято полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.

Глава региона отметил, что Гуменюк не справляется с поставленными задачами. По словам Кожемяко, в городе не происходит качественных изменений, несмотря на выделяемые средства.

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#владивосток #врио #шестаков

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