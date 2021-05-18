На Волгоградском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу пешеходов

Жесткое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Машина следовала по Волгоградскому проспекту и вылетела на тротуар, где пострадали несколько пешеходов.

Жесткое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Машина следовала по Волгоградскому проспекту и вылетела на тротуар, где пострадали несколько пешеходов.

ДТП на Волгоградском проспекте стало причиной госпитализации по меньшей мере одного москвича. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где врезался в группу людей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. В госавтоинспекции подтвердили, что водитель злополучного авто наехал на троих пешеходов. Все они получили легкие травмы, которые не представляют угрозу для жизни.