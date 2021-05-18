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12:04   18 Мая 2021
Общество

Гидрометцентр предупредил жителей российских регионов об аномальной жаре

Гидрометцентр предупредил жителей российских регионов об аномальной жаре

Высокая температура воздуха может наблюдаться в ряде российских регионов в ближайшие часы. Об этом во вторник рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Речь идет о повышении температурных показателей до +35 градусов Цельсия, уточнили специалисты. По словам синоптиков, такие погодные условия в ближайшие часы могут затронуть некоторые регионы Российской Федерации.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве и Московской области. Как передает телеканал "360", воздух прогреется до +33 градусов, дождя не ожидается.

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#жара #погода #гидрометцентр

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