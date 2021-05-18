Гидрометцентр предупредил жителей российских регионов об аномальной жаре

Высокая температура воздуха может наблюдаться в ряде российских регионов в ближайшие часы. Об этом во вторник рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Высокая температура воздуха может наблюдаться в ряде российских регионов в ближайшие часы. Об этом во вторник рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Речь идет о повышении температурных показателей до +35 градусов Цельсия, уточнили специалисты. По словам синоптиков, такие погодные условия в ближайшие часы могут затронуть некоторые регионы Российской Федерации.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве и Московской области. Как передает телеканал "360", воздух прогреется до +33 градусов, дождя не ожидается.