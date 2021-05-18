Политолог Зубец оценил роль Путина в спасении репутации Зеленского

Президент России Владимир Путин будет ждать, пока его украинский коллега Владимир Зеленский не согласиться на встречу в Москве, считает политолог Алексей Зубец.

Президент России Владимир Путин будет ждать, пока его украинский коллега Владимир Зеленский не согласиться на встречу в Москве, считает политолог Алексей Зубец.