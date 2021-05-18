12:04 18 Мая 2021Политика
Политолог Зубец оценил роль Путина в спасении репутации Зеленского
Президент России Владимир Путин будет ждать, пока его украинский коллега Владимир Зеленский не согласиться на встречу в Москве, считает политолог Алексей Зубец.
Президент России Владимир Путин будет ждать, пока его украинский коллега Владимир Зеленский не согласиться на встречу в Москве, считает политолог Алексей Зубец.
В целом президент Украины готов обсуждать вопросы отношений между Киевом и Москвой, которые не касаются Донбасса, отметил эксперт. Встреча Путина и Зеленского в российской столице в любом случае пошла бы на пользу двум странам, добавил он.
"Чтобы дать Зеленскому шанс спасти лицо, говорят, что потенциально возможна встреча "нормандской четверки" в Москве, и тогда он как бы приедет не к Путину в гости, а на заседание", — сказал Зубец.
Ранее украинцы предложили Зеленскому назначить встречу с Путиным в Крыму, передает телеканал "360".