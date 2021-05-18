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12:04   18 Мая 2021
Политика

Политолог Зубец оценил роль Путина в спасении репутации Зеленского

Политолог Зубец оценил роль Путина в спасении репутации Зеленского

Президент России Владимир Путин будет ждать, пока его украинский коллега Владимир Зеленский не согласиться на встречу в Москве, считает политолог Алексей Зубец.

В целом президент Украины готов обсуждать вопросы отношений между Киевом и Москвой, которые не касаются Донбасса, отметил эксперт. Встреча Путина и Зеленского в российской столице в любом случае пошла бы на пользу двум странам, добавил он.

"Чтобы дать Зеленскому шанс спасти лицо, говорят, что потенциально возможна встреча "нормандской четверки" в Москве, и тогда он как бы приедет не к Путину в гости, а на заседание", — сказал Зубец.

Ранее украинцы предложили Зеленскому назначить встречу с Путиным в Крыму, передает телеканал "360".

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