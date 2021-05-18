Проблемы фермерского хозяйства в России станут темой эфира Медиагруппы "Патриот"

Вопросы и проблемы производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации станут предметом обсуждения в прямом эфире Медиагруппы "Патриот".

Вопросы и проблемы производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации станут предметом обсуждения в прямом эфире Медиагруппы "Патриот".

Во вторник в 16:30 на площадке ожидается брифинг председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды. Эксперт укажет на основные проблемы сельскохозяйственной отрасли страны.

В ходе эфира специалист объяснит, что может мешать наращиванию производства фермерских и крестьянских хозяйств. В числе основных проблем — недостаток каналов сбыта продукции, сообщает Федеральное агентство новостей. Также в отрасли малодоступно льготное кредитование производителей. В дальнейшем проблемы российских фермеров отражаются на уровне цен на продовольственном рынке.

Следить за прямым эфиром можно по этой ссылке. Архив материалов и онлайн-трансляций представлен здесь.