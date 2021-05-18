Путин заявил о готовности к активизации связей с Румынией

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к активизации политических, экономических и гуманитарных связей с Бухарестом.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к активизации политических, экономических и гуманитарных связей с Бухарестом.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность к координации в Черном море.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску оценил инцидент с высылкой российского дипломата. По его словам, Бухарест считает этот эпизод исчерпанным. Он также отметил, что ответ Кремля был вполне ожидаем.