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11:53   18 Мая 2021
Политика

Путин заявил о готовности к активизации связей с Румынией

Путин заявил о готовности к активизации связей с Румынией

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к активизации политических, экономических и гуманитарных связей с Бухарестом.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность к координации в Черном море.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску оценил инцидент с высылкой российского дипломата. По его словам, Бухарест считает этот эпизод исчерпанным. Он также отметил, что ответ Кремля был вполне ожидаем.

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