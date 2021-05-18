11:53 18 Мая 2021Политика
Путин заявил о готовности к активизации связей с Румынией
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к активизации политических, экономических и гуманитарных связей с Бухарестом.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к активизации политических, экономических и гуманитарных связей с Бухарестом.
Кроме того, российский лидер подтвердил готовность к координации в Черном море.
Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску оценил инцидент с высылкой российского дипломата. По его словам, Бухарест считает этот эпизод исчерпанным. Он также отметил, что ответ Кремля был вполне ожидаем.