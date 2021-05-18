Путин перечислил ключевые проблемы международной безопасности

Основными проблемами являются терроризм и ухудшение контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.

Основными проблемами являются терроризм и ухудшение контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.

Система международной безопасности находится в плачевном состоянии, выразил он уверенность. Среди других проблем он назвал угрозы в информационном поле, торговлю наркотическими веществами и организованную преступность. Россия с тревогой наблюдает за обстановкой, обратил он внимание на выступлении перед иностранными послами.

Не разрешены затянувшиеся конфликты в ряде государств: Афганистане, Ливии. За последние дни также произошла значительная эскалация на Ближнем Востоке, подчеркнул президент РФ.