Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сейчас прорабатываются аспекты встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сейчас прорабатываются аспекты встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как отметил дипломат, МИД зафиксировал все высказывания о возможных переговорах со стороны США, в том числе на самом высоком уровне в Вашингтоне.

"Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьезный сигнал всему международному сообществу", — отметил Рябков.

Замминистра уточнил, что договоренности о саммите пока нет, но если ее достигнут, то встреча пройдет в одной из дипломатических столиц Европы.