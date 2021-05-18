Россия за день. Главное: отставка Гуменюка, памятник за рубль в Поморье и выпускные в Уфе

Мэр Владивостока ушел в отставку, в Архангельске памятник архитектуры продадут за рубль, а в Уфе могут снять ограничения для родителей на выпускных.

Приморский край. Мэра Владивостока Олега Гуменюка отправили в отставку. Такое решение принято полпредом президента по ДФО Юрием Трутневым совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. По их мнению, глава региональной столицы не способствовал развитию города, несмотря на имеющиеся для этого финансовые ресурсы.

Волгоградская область. В Волгограде за референдум о смене часового пояса за первые четыре дня подписной кампании выступили уже восемь тысяч человек. Всего волонтерам за 30 дней необходимо собрать 40,2 тысячи «за». Только после этого будет назначена дата голосования.

Архангельская область. Мэрия Архангельска ради сохранения и реставрации памятника архитектуры, именуемого в народе Домом Вальневой, готова продать его частному бизнесу за один рубль. Здание было построено в начале XX века, расселено в 2017 году, а в 2019-ом сильно пострадало от пожара.

Республика Саха. В Якутии разработали законопроект «О статусе столицы Республики». Он закрепит за городскими властями ряд полномочий, в числе которых развитие инфраструктуры, сохранение исторического облика, застройка и благоустройство жилых районов. Вскоре документ будет рассмотрен главой региона.

Республика Крым. На укрепление единства и этнокультурное развитие Крыма с момента возвращения полуострова в состав РФ было потрачено более 7,3 млрд рублей. Более пяти из них были потрачены на бесплатное жилье и выплаты семьям реабилитированных народов.

Алтайский край. Телеведущая Тина Канделаки призвала главу Алтая Виктора Томенко разобраться с итогами аукциона на право транслировать «значимое для России событие» — Кубок мира по гребле, который стартует 20 мая. По словам Канделаки, спортивный канал «Матч» проиграл конкурс тюменской компании, которая не отвечает требованиям контракта.

Ставропольский край. В Ставропольских органах власти жители хотят видеть больше «простых» людей, таких как учителя и врачи. Им доверяет почти в три раза большее число избирателей, чем опытным политикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала MK.RU.

Судебные разбирательства по делу о превышении полномочий экс-мэром Пятигорска Львом Травневым затягиваются из-за неявки на заседание его бывших заместителей в качестве свидетелей обвинения. Прокурор предложил зачитать их показания, но адвокаты и сам Травнев настояли на повторном приглашении, заявив, что им «есть о чем поговорить».

Саратовская область. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал заявление об увольнении министра финансов Вадима Ойкина. Он возглавлял ведомство с 2019 года и покинул пост по собственному желанию. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Ирина Бегинина.

Белгородская область. Замминистра просвещения России Татьяна Васильева одобрила проект врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о внедрении в начальную школу IT-дисциплин. С начала учебного года передовые технологии начнут изучать 70 тысяч учеников с первый по четвертый классы.

Республика Башкортостан. Партия «Единая Россия» обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой ослабить в регионе коронавирусные ограничения. В частности родителям школьников могут разрешить присутствовать на выпускных без предъявления справки о вакцинации или наличии антител.

Забайкальский край. Глава Читы Евгений Ярилов отказался выполнять требование общественников об отстранении руководителя городской администрации Александра Сапожникова, которого активисты обвинили в чрезмерной вырубке деревьев. Глава краевой столицы заявил, что для увольнения «не имеется оснований».

Глава Улетовского района Александр Синкевич оправдался за отсутствие на заседании краевого штаба по ситуации с коронавирусом. По его словам, он не вышел на связь из-за проблем с электричеством. Ранее вице-премьер регионального правительства обвинил администрацию Синкевича в провале прививочной кампании.

Пермский край. Временно исполнявший обязанности главы Минсельхоза в Пермском крае Павел Носков сегодня официально утвержден в должности министра. Напомним, он занял пост в конце марта 2021 года после ухода в бизнес Оксаны Бредневой.

Омская область. В омском селе Красноусово сразу двух депутатов местного сельсовета лишили мандатов по требованию прокуратуры. Оба в течение четырех месяцев после избрания не предоставили декларацию о доходах и имуществе, а также проигнорировали предупреждение надзорного органа.