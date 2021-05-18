11:43 18 Мая 2021Политика
Замглавы МИД РФ заявил о невозможности перезагрузки отношений с США
Речи о перезагрузке отношений России и США пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Речи о перезагрузке отношений России и США пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил дипломат, от Вашингтона звучат правильные слова и доносятся верные сигналы о необходимости стабильности в отношениях с Москвой и о выстраивании прагматического диалога. Все это совпадает с подходом России, сообщил Рябков.
"У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США и, разумеется, ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи", — подчеркнул дипломат.
Если Америка начнет менять содержание политики в отношении России в лучшую сторону, то Москва задумается об отмене ограничений, заключил Рябков.