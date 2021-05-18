Дипломат Рябков допустил отмену ограничений против загранучреждений США

Москва готова отменить ограничительные меры в отношении загранучреждений США, однако это должно происходить на взаимной основе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва готова отменить ограничительные меры в отношении загранучреждений США, однако это должно происходить на взаимной основе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также российский дипломат подчеркнул, что ни о какой перезагрузке в отношениях между Москвой и Вашингтоном не может идти речи.

Исключение Соединенных Штатов из списка недружественных России государств возможно только в случае изменения американской политики в лучшую сторону, отметил Рябков. По его словам, введенные ограничения против загранучреждений США могут быть отменены лишь на взаимной основе.