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11:39   18 Мая 2021
Политика

Дипломат Рябков допустил отмену ограничений против загранучреждений США

Дипломат Рябков допустил отмену ограничений против загранучреждений США

Москва готова отменить ограничительные меры в отношении загранучреждений США, однако это должно происходить на взаимной основе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также российский дипломат подчеркнул, что ни о какой перезагрузке в отношениях между Москвой и Вашингтоном не может идти речи.

Исключение Соединенных Штатов из списка недружественных России государств возможно только в случае изменения американской политики в лучшую сторону, отметил Рябков. По его словам, введенные ограничения против загранучреждений США могут быть отменены лишь на взаимной основе.

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#россия #сша #рябков

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