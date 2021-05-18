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11:39   18 Мая 2021
Политика

Президент России отметил вклад Швейцарии в урегулирование международных споров

Президент России отметил вклад Швейцарии в урегулирование международных споров

Москва ценит участие Швейцарии в разрешении споров между другими государствами, заявил президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе принятия верительной грамоты у посла Швейцарии.

Ранее внешнеполитическое ведомство Швейцарии не стало комментировать сообщения СМИ об организации встречи Путина с американским коллегой Джо Байденом в Берне. В Кремле также заявили об отсутствии новой информации о готовящемся саммите.

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#путин #швейцария #вклад

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