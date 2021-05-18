11:39 18 Мая 2021Политика
Президент России отметил вклад Швейцарии в урегулирование международных споров
Москва ценит участие Швейцарии в разрешении споров между другими государствами, заявил президент России Владимир Путин.
Москва ценит участие Швейцарии в разрешении споров между другими государствами, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе принятия верительной грамоты у посла Швейцарии.
Ранее внешнеполитическое ведомство Швейцарии не стало комментировать сообщения СМИ об организации встречи Путина с американским коллегой Джо Байденом в Берне. В Кремле также заявили об отсутствии новой информации о готовящемся саммите.