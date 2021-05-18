Лавров и Блинкен обсудят обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с обострением между Палестиной и Израилем в Рейкьявике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с обострением между Палестиной и Израилем в Рейкьявике.

Соответствующую информацию подтвердил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, на переговорах дипломаты также обсудят способы решения кризиса с ухудшением двусторонних отношений.

"Говоря о международных темах, это, само собой, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом, ход переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и возвращение сторон к полноформатному выполнению СВПД", — рассказал замминистра.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предложил вернуться к возобновлению регулярных встреч начальников генштабов вооруженных сил разных стран для того, чтобы иметь большую предсказуемость в отношении деятельности военных ведомств и снизить риски.