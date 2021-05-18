Путин заявил, что российско-польские отношения могли бы быть продуктивнее

Отношения между Москвой и Варшавой могли бы быть более продуктивными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Отношения между Москвой и Варшавой могли бы быть более продуктивными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, сложные вопросы можно решать, опираясь на интересы обеих стран. Также Путин отметил, что Москва готова выстраивать взаимовыгодное партнерство, основываясь на принципах равноправия и невмешательства.

Ранее стало известно, что в Польше задержали гражданина, которого обвинили в "шпионаже" в пользу России. Сообщается, что арестованный признался в "совершенных им деяниях".