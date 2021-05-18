Правоохранители выявили факты растления детей при расследовании дела Меня

Следователям, занимающимся делом экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, стало известно о случаях растления детей. Их удалось установить только после задержания чиновника.

Следователям, занимающимся делом экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, стало известно о случаях растления детей. Их удалось установить только после задержания чиновника.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны экс-директор школы-интерната Александр Цымбалюк и бывший заместитель директора ивановской музыкальной школы Николай Бухонин. Следователи возбудили уголовное дело в отношении их еще 30 апреля. Из учебных учреждений, где работали мужчины, изъяты все документы и свидетельства, доказывающие их вину, пишет ФАН.

Ранее следователи прекратили уголовное преследование экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника обвиняли в растрате в особо крупном размере.